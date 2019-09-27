https://static.news.ru/photo/047c0e18-e20e-11e9-8442-fa163e074e61_660.jpgАнтониу ГутерришФото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Решения Конституционного комитета Сирии будут утверждаться большинством в 75% голосов в обоих составах — большом и малом, из которых сформируют ведомство. О принципах работы организации рассказал генсек ООН Антониу Гутерриш на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Конституционный комитет должен руководствоваться принципами компромисса и конструктивного общения, направленными на достижение общего соглашения членов, что позволит получить как можно более широкую поддержку сирийского народа, — цитирует дипломата РИА Новости.
Ранее News.ru сообщал, что власти Белоруссии намерены и впредь оказывать Сирии помощь в восстановлении инфраструктуры, а также всестороннее гуманитарное содействие. Об этом заявил глава МИДа республики Владимир Макей в ходе встречи со своим сирийским коллегой Валидом аль-Муаллемом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.