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Полиция Лос-Анджелеса возьмёт под охрану кинотеатры в день премьеры фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли. Лента по мотивам культового комикса выходит на широкие экраны 4 октября текущего года.

Несмотря на то, что в районе Лос-Анджелеса нет никаких реальных угроз, офицеры Лос-Анджелеса будут патрулировать территорию около кинотеатров, когда они откроются, — сообщил журналистам представитель ведомства. Картина Тодда Филлипса вызвала...