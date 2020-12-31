Онколог списал долги пациентов на сотни тысяч долларов под Новый год

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Профессор Гарвардского университета Стивен Уолт прогнозирует окончание исторического подъёма США. По словам эксперта, это было связано с историческими обстоятельствами, вернее, их стечением, на протяжении многих веков.

Америка имела «беспрецедентный уровень безопасности» с момента своего основания, последний раз захватчики приходили на американскую землю в 1812 году, приводит мнение специалиста журнал Foreign Policy. Именно благодаря этому США сумели...