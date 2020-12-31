Онколог списал долги пациентов на сотни тысяч долларов под Новый год

Онколог Омар Атик решил сделать щедрый подарок тем пациентам, которые остались должны ему за лечение, и списать их долги под Новый год в США. Речь идёт о $650 тыс., которые задолжали клинике Атика почти 200 пациентов. Онколог закрыл свою клинику ещё в марте прошлого года после 29 лет работы. Но у его бывших пациентов остались большие долги,
Онкологическая клиника Арканзаса закрывается после более чем 29 лет преданного служения обществу. Клиника решила отказаться от всех остатков средств, которые от пациентов причитаются клинике, - написал онколог в послании.
На сегодня Омар Атик является профессором университета Арканзаса в Литл-Роке. У него есть четверо сыновей, которые тоже обучаются в медуниверситете и будут врачами. Ранее NEWS.ru сообщал, что Дмитрий Исхаков, бывший муж Полины Гагариной оказался должен налоговой 94 тыс. рублей. В 2017 году Исхаков не заплатил транспортный налог на сумму 28 тыс. и 37 тыс. рублей.