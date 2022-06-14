«Они дают мне только одну ручку»: Байден пожаловался, что на нем экономят Байден пожаловался, что для подписания указов ему дают только одну ручку, при этом Обаме давали семь

Фото: Adam Schultz/White House/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден в ходе очередного подписания документов заявил, что для визирования указов ему выдают только одну ручку, при этом экс-глава Соединенных Штатов Барак Обама мог рассчитывать на семь или даже девять ручек, передает «Пул № 3». По мнению американского лидера, на нем стали экономить.

Они дают мне только одну ручку для подписания указов. А Бараку Обаме давали от семи до девяти ручек. Я не знаю, почему они это делают, — пожаловался Байден.

Однако планам президента единственная ручка не помеха. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, Байден намерен баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году. Она напомнила, что американский лидер неоднократно заявлял об этом.

Тем временем издание The American Conservative пишет, что возраст и проблемы со здоровьем могут помешать Байдену избраться на второй срок. По мнению автора статьи, шансы главы государства на переизбрание также таят из-за высокой инфляции и проблем с экономикой в стране.