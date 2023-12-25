«Он в беде»: в США увидели недовольство в ВСУ приказами Зеленского Джонсон: украинские военные настроены против Зеленского

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Владимир Зеленский

Военнослужащие Вооруженных сил Украины отказываются выполнять приказы президента страны Владимира Зеленского, сказал в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. По его словам, все больше свидетельств того, что украинские военные настроены против своего верховного главнокомандующего.

Появляется все больше признаков того, что украинские военные настроены против Зеленского и игнорируют его приказы, так что он в настоящей беде, — считает Джонсон.

Экс-сотрудник ЦРУ отмечает, что киевские власти отправляют украинцев на передовую насильно. Из-за высоких потерь солдат в ВСУ не хватает, а набрать достаточное количество людей им на замену не удается. По его словам, дошло до того, что среди рекрутированных встречаются беременные женщины и инвалиды.

Ранее генерал-майор украинских войск Дмитрий Марченко признал, что добровольцы для ВСУ закончились. Он отмечает, что в связи с этим ему неизвестно, как можно осуществить призыв полумиллиона украинцев, который ранее анонсировали власти. Военный рассказал, что представители территориальных центров комплектования (ТЦК) ходят по квартирам и частному сектору в поисках людей для мобилизации, нередко такие рейды заканчиваются конфликтами.