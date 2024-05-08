«Он уже не молод»: в США переключили внимание с возраста Байдена на Трампа Псаки: за Трампа нельзя голосовать на выборах, так как он может умереть

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Дональд Трамп

За экс-президента США Дональда Трампа нельзя голосовать на предстоящих выборах, так как он может «умереть или сесть в тюрьму», заявила бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в эфире MSNBC. При этом она не стала упоминать состояние здоровья действующего американского лидера и конкурента Трампа Джо Байдена.

Может, он (Трамп. — NEWS.ru) отправится в тюрьму. А может, умрет. Не хочу рисовать мрачную картину, но такое возможно, он уже не молод, — заявила Псаки.

Она отметила, что многие хотят быть поближе к власти и поэтому надеются на выход Трампа из президентской гонки.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что если накануне президентских выборов в США Байдена кто-то заменит, это будет означать гарантированную победу Трампа. По его словам, на протяжении последних полутора лет ходят слухи, что действующего американского лидера могут заменить, однако ничего не происходит, а такая замена очень маловероятна.

До этого немецкое издание Spiegel сообщило, что Байден может объявить о своем решении не участвовать в предстоящих в ноябре выборах. По их данным, он может предложить вместо себя кандидатуру супруги бывшего американского лидера Барака Обамы Мишель.