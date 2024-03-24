«Он так прекрасен»: 51-летняя Кэмерон Диас стала мамой второй раз Кэмерон Диас родила второго ребенка

Фото: MSU Studio/Global Look Press

Кэмерон Диас

Голливудская звезда Кэмерон Диас и ее муж, участник группы «Good Charlotte» Бенджи Мэдден стали родителями во второй раз. У 51-летней актрисы и ее 45-летнего супруга родился сын, которого назвали Кардинал Мэдден, о чем пара сообщила в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Мы счастливы и рады объявить о рождении нашего сына Кардинала Мэддена. Он так прекрасен, мы так счастливы, что он вместе с нами! Для безопасности и конфиденциальности наших детей мы не будем публиковать никаких фотографий, но он очень милый, — рассказала Диас.

При этом возлюбленные уже воспитывают четырехлетнюю дочь Рэддикс. Но тщательно скрывают малышку от общественности: не публикуют ее фотографии, почти не рассказывают о ней. Сама Диас признавалась, что материнство изменило ее жизнь кардинально, и она не жалеет, что почти на десять лет отказалась от съемок, чтобы посвятить себя семье.

Однако в этом году она решила вернуться в профессию. Новой работой артистки станет картина «Снова в деле», разработкой которой занимается Netflix. Стриминговая платформа опубликовала первые кадры со съемок. Премьера ленты о бывших агентах ЦРУ, решивших отказаться от работы ради спокойной семейной жизни, намечена на 2024 год, Диас сыграет в нем главную роль.