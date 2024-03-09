«Он кричал»: Байдена заподозрили в употреблении амфетамина WP: психиатр сочла поведение Байдена в конгрессе результатом действия амфетамина

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Джо Байден

Президенту США Джо Байдену могли дать медицинские препараты или наркотические средства перед его обращением к конгрессу, в ходе которого американский лидер вел себя странно, предположила калифорнийский психиатр Кэрол Либерман в интервью The Washington Post. По ее словам, Байден тараторил, демонстрировал вспыльчивость и гнев — такое поведение часто происходит под воздействием амфетаминов.

Эмоциональная нестабильность является признаком деменции и усилилась из-за аддералла или амфетамина, которые ему дали. Он не просто говорил громко. Он кричал в помещении, где все могли его слышать и где у него был микрофон, — заявила Либерман.

Она отметила, что Байден обычно говорит медленно и спотыкается, руки держит на трибуне и читает с суфлера. Однако во время выступления в конгрессе он много жестикулировал и быстро двигал руками. Эксперт считает, что президенту США могли дать некие препараты, чтобы скрыть его деменцию.

Ранее издание New York Times сообщало, что отец погибшего морского пехотинца США Стива Никуи попытался сорвать выступление Байдена в конгрессе. Мужчина выкрикивал: «Ворота Эбби!», имея в виду место, где его сын и еще 12 военнослужащих были убиты перед уходом США из Афганистана. Нарушителя порядка задержала полиция.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.