«Он ещё жив?»: Трамп потерял из виду расследующего слежку за его штабом

https://static.news.ru/photo/dae52716-8f03-11eb-b49c-96000091f725_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House/via Globallookpress.com/Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп поинтересовался ходом расследования слежки за его штабом во время предвыборной кампании 2016 года. Он, в частности, задался вопросом, где находится прокурор округа Коннектикут Джон Дарем, занимавшийся расследованием.

Где Дарем? Он живой, дышит? Будет ли когда-нибудь доклад Дарема? — высказался Трамп, чьи слова приводит Fox News.

Джон Дарем возглавил расследование в мае 2019 года по поручению Уильяма Барра, занимавшего тогда пост генпрокурора США. Дело был инициировано в связи со слежкой американских спецслужб за штабом Трампа из-за его возможной связи с Россией.

Стоит отметить, что в конце февраля 2021 года Дарем ушёл в отставку со своего поста, сохранив, впрочем, свой юридический статус в качестве специалиста, ведущего это расследование. Также примечательно, что действующий президент США Джо Байден обещал не мешать работе Министерства юстиции и не вмешиваться в расследования. Несмотря на это, Дарем больше не является прокурором.

Как ранее писал NEWS.ru, Дональд Трамп раскритиковал своего преемника Джо Байдена за политику в отношении нелегальных мигрантов. Он назвал действия нынешнего главы Белого дома «бесчеловечными».