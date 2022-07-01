«Он думал, что я Виталий»: Байден перепутал братьев Кличко

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Джо Байден

Братья Виталий и Владимир Кличко посетили саммит НАТО в Мадриде, невольно став причиной путаницы с участием американского лидера Джо Байдена. Как рассказал Bild боксер Владимир Кличко, Байден хотел поговорить с мэром Киева, но ошибся и начал диалог с ним.

Меня часто путают с мэром Киева. <...> Так было с Джо Байденом. Он думал, что я Виталий. Но все было наоборот, — пояснил он.

Спортсмен также сообщил, что во время саммита американский лидер проводил много времени с ним и его братом. По его словам, Байден рассказывал им о своих внуках, которые «являются фанатами» Владимира и Виталия.

Ранее во время саммита президент США смутил коллегу из Южной Кореи Юн Сок Ёля, «не заметив» его. Южнокорейский лидер сделал шаг навстречу приближавшемуся к нему главе Белого дома, чтобы его поприветствовать. Но Байден прошел мимо и почтил своим вниманием президента Болгарии Румена Радева.