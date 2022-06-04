«Он думает, что владеет миром?»: американцы разозлились на Зеленского В США раскритиковали Зеленского за призыв разорвать связи с российскими городами-побратимами

Фото: president_of_ukraine/flickr.com

Владимир Зеленский

Американцы раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, потребовавшего у США разорвать отношения с российскими городами-побратимами. Пользователи Twitter назвали украинского лидера «клоуном» и сравнили с Гитлером после того, как The New York Times выложила в Сеть пост с его выступлением.

Зеленский должен перестать вести себя как Гитлер. Он должен уйти в отставку и уйти из политики, чтобы спасти жизни мирных жителей и Украину от уничтожения, — заявил пользователь с ником Houmed Ali Kamil.

Часть пользователей Twitter считает, что у Зеленского слишком много просьб, чтобы «указывать». Американцы напомнили, что Вашингтон оказал Киеву военную и финансовую поддержку в размере $55 млрд, и призвали «не кусать руку, которая кормит».

Ты серьезно? $55 млрд помощи и оружия и он думает, что имеет право указывать нам, что делать, — написал Mark Roux.

В Facebook (деятельность в РФ запрещена) ультиматум Зеленского также подвергся критике. Пользователь с ником HAntoenewendé Kabore предположил, что украинский лидер считает, что управляет миром.

Этот парень совсем сошел с ума. Он думает, что мир принадлежит ему? — возмутился комментатор.

Ранее читатели Le Figaro раскритиковали Зеленского за преступления против жителей Донбасса. Они потребовали пожизненного заключения для украинского лидера, поскольку сочли его виновным в смертях «женщин и детей».