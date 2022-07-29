«Он должен так говорить»: Пушков высказался о переизбрании Байдена Пушков назвал необходимостью заявление Байдена о переизбрании

Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Алексей Пушков

Представитель Совфеда Алексей Пушков прокомментировал заявление о том, что президент США Джо Байден будет переизбираться на второй срок. Своё мнение сенатор опубликовал в Telegram-канале.

Байден должен так говорить, иначе его не будет никто всерьез воспринимать как президента. Таковы правила игры. Но есть и более важное: закономерности здоровья. И тут правила игры бессильны. Отсюда и крайне низкий рейтинг, — пояснил изначально провальную кампанию политик.

О том, что Байден собирается переизбираться на второй срок, сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Тем не менее она добавила, что говорить о «частностях», в том числе и о соцопросах, пока рано.

Ранее президент США Джо Байден, несмотря на снижающиеся рейтинги и два квартала падения ВВП, заявил, что собирается переизбраться в 2024 году. Деятельность Байдена, согласно соцопросу, не одобряют в большинстве штатов.