«Он дал слово»: Зеленский раскрыл детали договоренности с Си Цзиньпином Зеленский: Си Цзиньпин дал слово не передавать оружие России

Фото: Ettore Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Китайский председатель Си Цзиньпин пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому не продавать «ни одного вооружения» России, поэтому он не станет этого делать и нарушать слово. Об этом сам украинский политик рассказал на пресс-конференции с американским коллегой Джо Байденом. Мероприятие транслировалось пресс-службой офиса президента на Youtube.

Если он тот человек, которого можно уважать, то он не станет этого делать, он дал слово, — заверил президент Украины.

Также Зеленский заявил, что соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и США предполагает поставки Киеву систем ПВО Patriot и истребителей. По его словам, Штаты передадут ВСУ целые эскадрильи, и здесь нет никакого преувеличения, однако точных цифр политик не назвал.

До этого украинский политолог Андрей Золотарев предупредил, что экспрессивные заявления Владимира Зеленского в адрес Китая могут привести к проблемам торгово-экономического характера. Не стоит «гадить» на отношения с лидером КНР Си Цзиньпином — это чревато последствиями. Хотя, заметил он с сарказмом, возможно, именно такую цель ставит перед собой украинский лидер — испортить со всеми диалог.