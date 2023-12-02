Олимпийскому чемпиону вынесли обвинительный приговор за штурм Капитолия Олимпийский чемпион Келлер осужден на три года условно за штурм Капитолия

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Американский олимпийский чемпион по плаванию Кит Келлер осужден на три года условно за штурм Капитолия, сообщает ABC. Он также получил шесть месяцев домашнего ареста и 360 часов общественных работ.

Отмечается, что федеральные прокуроры добивались десяти месяцев тюремного заключения для спортсмена. Келлер в составе сборной США побывал на трех Олимпиадах и дважды становился победителем Игр.

Ранее суд американского штата Мичиган счел возможным участие экс-главы Белого дома Дональда Трампа в выборах на пост президента США. Судебные органы не стали учитывать роль экс-руководителя страны в штурме Капитолия в 2021 году. Похожий иск поступил в суд штата Миннесота.

Суд штата Колорадо постановил, что бывший президент США причастен к штурму Капитолия, но при этом может быть допущен к предстоящим президентским выборам.

Федеральный суд округа Колумбия отклонил ходатайство Трампа, требовавшего прекращения дела о штурме Капитолия. Политик ссылался на свой иммунитет от преследования, а также на первую поправку конституции, которая гарантирует свободу слова и собраний. Суд при этом посчитал, что у Трампа нет права избежать уголовной ответственности.