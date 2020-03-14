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Всем лицам, контактировавшим с главой США Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом, начали регулярно измерять температуру. Меры связаны с распространением коронавируса нового типа в стране.

В целях предосторожности в настоящее время проводятся проверки температуры у любых лиц, которые находятся в тесном контакте с президентом и вице-президентом, — приводит газета Politico слова представителя Белого дома Джадда Дира.

Издание отметило, что медики осмотрели всех журналистов, пришедших 14 марта 2020 года на брифинг первых лиц государства. В этот же день Трамп сдал тест на COVID-19.

Вспышка COVID-19 началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). 31 декабря 2019 года власти КНР официально сообщили об эпидемии неизвестного заболевания. К 14 марта заразились около 145 тысяч человек, 5,4 тысячи умерли, свыше 72 тысяч выздоровели. В России заболели 59 человек, шестерых выписали из больницы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врачи диагностировали коронавирусную инфекцию у трёх членов Национал-либеральной партии Румынии. Один из них является депутатом местного парламента. Отмечается, что все трое недавно приняли непосредственное участие в партийном заседании.