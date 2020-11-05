Округ Лас-Вегаса будет обрабатывать бюллетени до 12 ноября

https://static.news.ru/photo/1b3f82b6-1fa1-11eb-9bfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/XinHua/Global Look Press

Округ Лас-Вегаса в штате Невада будет обрабатывать голоса до 12 ноября, заявил глава отдела регистрации голосов округа Кларк Джо Глория.

У нас есть время до 12 ноября до [окончания] ввода бюллетеней в систему, — заявил Глория, слова которого приводит РИА Новости.

Он также заверил, что будет изучаться вопрос двойного голосования — при поступлении бюллетеней по почте система выявит, не голосовал ли избиратель дважды.

Ранее NEWS.ru писал, что действующий президент США Дональд Трамп досрочно объявил о своей победе на выборах. Он сослался на поддержку в ряде ключевых штатов, включая Висконсин, Мичиган и Пенсильванию. Президент предложил остановить подсчёт голосов, чтобы не допустить махинаций со стороны демократов. Штаб его оппонента Джо Байдена назвал это требование возмутительным.

Выборы президента состоялись в США 3 ноября. Итоги голосования в ряде штатов пока не подведены. Согласно данным подсчётов американских телеканалов, лидирующую позицию занимает кандидат от демократов Джо Байден. От окончательной победы его отделяют голоса шести выборщиков.