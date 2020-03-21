За минувшие сутки в американском штате Нью-Йорк зафиксировано 4,8 тысячи новых случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.
Общее число случаев составляет 15 тыс., новых случаев – 4812, — заявил он в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на его сайте.
Губернатор отметил, что в штате Нью-Йорк из 15 тысяч заболевших госпитализировано 1974 человека,
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Москве подтверждены ещё 54 случая заражения коронавирусной инфекцией. Все заболевшие прилетели из европейских стран. В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщили, что среди заражённых есть и граждане других государств.
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