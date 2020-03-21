https://static.news.ru/photo/a3bc8612-6c59-11ea-a278-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Global Look Press

За минувшие сутки в американском штате Нью-Йорк зафиксировано 4,8 тысячи новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.

Общее число случаев составляет 15 тыс., новых случаев – 4812, — заявил он в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на его сайте.

Губернатор отметил, что в штате Нью-Йорк из 15 тысяч заболевших госпитализировано 1974 человека, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Москве подтверждены ещё 54 случая заражения коронавирусной инфекцией. Все заболевшие прилетели из европейских стран. В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщили, что среди заражённых есть и граждане других государств.