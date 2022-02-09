Около 40 республиканцев усомнились в умственных способностях Джо Байдена

Почти 40 конгрессменов-республиканцев обратились в письме, направленному президенту США Джо Байдену, пройти тест на выявление нарушений когнитивных функций. Подобная инициатива появилась после недавнего инцидента, в котором глава Белого дома оскорбил сотрудника Fox News Питера Дуси. Такое письмо и ранее направляли Байдену, в июне 2021 года, но тогда под ним подписалось только 13 конгрессменов, сообщает американский телеканал Fox News.

Согласно информации телеканала Fox News, это письмо было подписано бывшим врачом Белого дома и конгрессменом Ронни Джексоном, вместе с ещё 37 законодателями от республиканской партии. Они считают, что все президенты США должны следовать примеру бывшего президента США Дональда Трампа, «чтобы документально подтвердить и продемонстрировать здоровые умственные способности».

Авторы письма, сомневающиеся в умственных способностях главы Белого дома, убеждены, что повышенная нервная возбудимость, которую Байден продемонстрировал на встрече в администрации, согласно Ассоциации Альцгеймера, входит в список 10 признаков снижения умственных способностей.

Инцидент произошёл 24 января, после речи Байдена в Белом доме, где он участвовал во встрече Совета по защите конкуренции. Он назвал Питера Дуси «сукиным сыном», отвечая на его вопрос об инфляции в стране. Президент США, вероятно, не сообразил, что микрофон, в который он говорил до этого, по-прежнему был включён. Байден прежде в шутку называл его одним из самых любимых журналистов за внимание к своей политике.

Позднее журналист Fox News Питер Дуси рассказал, что американский лидер позвонил ему через час после случившегося и извинился. Мужчина отметил, что не держит зла на главу Белого дома, а факт личного звонка был ему тем более приятен.