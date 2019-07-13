Фото: imago stock&people/Global Look Press

Без электричества в центре Нью-Йорка остались около 20 тысяч жителей. Оказались обесточенными несколько станций метро.

Как сообщает телеканал Spectrum News NY1, свет погас в домах в районах Мидтаун и Верхний Вест-Сайд. Отмечается, что несколько людей застряли в лифтах. Причина отключения электричества не уточняется.

Как ранее писал News.ru, приближающийся тропический шторм «Барри» в Луизиане оставил без света 60 тысяч человек.

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