https://static.news.ru/photo/a47dfc2c-dad0-11e9-9c78-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Bro/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская предпринимательница Крис Дженнер пострадала от действий охранников собственной дочери, когда зашла во двор дома Ким Кардашьян-Уэст. Они не признали в ней родственницу своей начальницы и повалили на землю.

Дженнер понадобилась медицинская помощь. Её положили на каталку. О случившемся Кардашьян-Уэст по телефону сообщила её сестра Хлои. Телезвезда сразу же вернулась домой.

Увидев, в каком состоянии после инцидента находится мать, Ким расплакалась, пишет The Mirror .

Kris Jenner brutally injured as she's rugby tackled by Kim Kardashian's security https://t.co/P2h5AYRpij #KUWTK pic.twitter.com/HqbYuzUSwe — Mirror TV (@MirrorTV) September 18, 2019

Ранее News.ru писал, что Ким Кардашьян-Уэст сняла в рекламе корректирующего нижнего белья экс-заключённую. 64-летняя Элис Мари Джонсон на снимках позирует в чёрном облегающем комплекте.