Фото: David Bro/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская предпринимательница Крис Дженнер пострадала от действий охранников собственной дочери, когда зашла во двор дома Ким Кардашьян-Уэст. Они не признали в ней родственницу своей начальницы и повалили на землю.

Дженнер понадобилась медицинская помощь. Её положили на каталку. О случившемся Кардашьян-Уэст по телефону сообщила её сестра Хлои. Телезвезда сразу же вернулась домой.

Увидев, в каком состоянии после инцидента находится мать, Ким расплакалась, пишет The Mirror.

Ранее News.ru писал, что Ким Кардашьян-Уэст сняла в рекламе корректирующего нижнего белья экс-заключённую. 64-летняя Элис Мари Джонсон на снимках позирует в чёрном облегающем комплекте.

 

News.ru в соцсетях