https://static.news.ru/photo/a47dfc2c-dad0-11e9-9c78-fa163e074e61_660.jpgФото: David Bro/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Американская предпринимательница Крис Дженнер пострадала от действий охранников собственной дочери, когда зашла во двор дома Ким Кардашьян-Уэст. Они не признали в ней родственницу своей начальницы и повалили на землю.
Дженнер понадобилась медицинская помощь. Её положили на каталку. О случившемся Кардашьян-Уэст по телефону сообщила её сестра Хлои. Телезвезда сразу же вернулась домой.
Увидев, в каком состоянии после инцидента находится мать, Ким расплакалась, пишет The Mirror.