«Ограничений нет»: Маск пообещал деньги пострадавшим за лайки в Twitter Маск пообещал оплатить судебные тяжбы пострадавшим из-за лайков в Twitter

Фото: IMAGO/imago-images.de/Global Look Press

Илон Маск

Американский миллиардер Илон Маск пообещал оплатить расходы на судебные разбирательства всем, кто столкнулся с давлением после публикаций или лайков в социальной сети Twitter (X). По словам владельца платформы, ограничений в этом вопросе нет. Такое заявление он сделал после того, как гонщика NASCAR Ноа Грегсона отстранили за лайк под мемом об убийстве Джорджа Флойда в Миннеаполисе в 2020 году.

Если ваш работодатель несправедливо отнесся к вам из-за размещения поста или лайка на этой платформе, мы оплатим ваши судебные расходы. Ограничений нет, — сообщил Маск.

Социальная сеть Twitter ранее подверглась масштабным изменениям, в рамках которых логотип птицы сменили на букву Х. Домен X.com с 23 июля перенаправляет пользователей на платформу Twitter. До сих пор там лишь отображалась буква X. Сама компания — владелец платформы теперь носит название X Corp.

Ребрендинг социальной сети вызвал противоречивую реакцию в обществе. Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков сравнивал Маска со «слоном в посудной лавке», а также не исключил, что пользователи будут требовать возвращения к более привычному дизайну. Возмущение, вероятнее всего, приведет к компромиссу, уверен эксперт.