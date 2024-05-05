Ограду Белого дома протаранили на большой скорости Машина влетела в ограду Белого дома в Вашингтоне

Фото: Bao Dandan/Xinhua/Global Look Press

Автомобиль на большой скорости врезался в ограждение внешнего периметра Белого дома в Вашингтоне, сообщили представители секретной службы Соединенных Штатов в соцсети Twitter (X). Там уточнили, что водитель транспортного средства был найден мертвым.

Транспортное средство врезалось на высокой скорости в ограду внешнего периметра Белого дома. Офицеры убрали транспортное средство и попытались оказать помощь водителю, который был обнаружен мертвым, — говорится в публикации.

В секретной службе добавили, что происшествие с воротами «не представляло никакой угрозы» для Белого дома. В настоящее время расследуются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее СМИ сообщали, что в ночь на 10 марта главные ворота Букингемского дворца протаранил автомобилист. Виновник аварии был оперативно задержан вооруженной полицией. По словам очевидцев, когда силовики окружили водителя, он сидел на коленях.

До этого СМИ сообщали о водителе Porsche Cayenne, который неудачно попытался проскочить по разведенному Троицкому мосту в Санкт-Петербурге. В результате произошла авария, гребенка «зажевала» бампер иномарки, из-за чего на асфальт вылился антифриз. Владелец Porsche и пассажиры скрылись, бросив автомобиль на мосту.