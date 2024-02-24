СМИ: офис Зеленского погряз в «мрачной атмосфере» Politico: в офисе Зеленского воцарились мрачная атмосфера и уныние

Фото: IMAGO/Ukrainian President s Offi/Global Look Press

Владимир Зеленский

В офисе президента Украины Владимира Зеленского на протяжении последних недель царит «мрачная атмосфера» и ощущается недовольство, пишет газета Politico со ссылкой на источники в окружении лидера Украины. Это связано с несогласованием Конгресса США очередного пакета помощи для республики. По словам собеседника издания, в Киеве по-прежнему надеются на принятие законопроекта в США, предусматривающего выделение Киеву средств.

Атмосфера в офисе Зеленского в последние недели <...> довольно мрачная, а недовольство ощутимое, — пишут авторы издания.

Источник также рассказал, что сейчас администрация президента Украины работает над улучшением мобилизации и военного планирования.

Ранее в Пентагоне отмечали, что ситуация в Авдеевке может стать предвестником новых поражений для ВСУ. По утверждению высокопоставленной представительницы оборонного ведомства, США и союзники понимают, что без $60 млрд, выделение которых не может согласовать конгресс, у украинской армии нет шансов против ВС России.

Первый зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев ранее выразил мнение, что политики в США, лоббирующие идею военной поддержки Украины, не считаются с интересами третьих стран. По его словам, они пытаются перекинуть эти расходы на ЕС из-за их нецелесообразности.