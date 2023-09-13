Офис создателей Микки Мауса захватили реальные мыши Сотрудники Disney эвакуировались из офиса в Нью-Йорке из-за нашествия мышей

Фото: Global Look Press

Генеральный офис компании Disney в Нью-Йорке эвакуировали из-за нашествия мышей и насекомых, сообщает Page Six. По данным портала, сотрудников студии призвали забрать все необходимые вещи и перевестись на удаленный режим работы или переехать в другую часть здания, до которой еще не добрались вредители.

Кризисный менеджмент и управляющая компания знают об этих проблемах и работают над их решением. В связи с этим мы просим вас немедленно покинуть рабочие места на пятом этаже, — говорилось в уведомлении руководства Disney.

Отмечается, что часть здания офиса Disney, из которой эвакуировали работников, занимал рекламный отдел. Руководство студии пока не говорило, когда сотрудники смогут вернуться на свои рабочие места.

Ранее сообщалось, что жителю Челябинска продали однокомнатную квартиру, которая оказалась частью бойлерной в подвале жилого дома. Мужчина купил жилплощадь летом, тогда его привлекла цена в 950 тысяч рублей и ничего не вызывало подозрений, пока с началом отопительного сезона не стало невыносимо жарко и не набежали тараканы и крысы. Позднее он понял, что прямо через его квартиру проходит теплотрасса.