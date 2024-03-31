«Стары и немотивированны»: офицеры ВСУ жалуются на призывников NYT: офицеры ВСУ жалуются, что призывники старые, больные и не хотят воевать

Фото: МО Украины

Офицеры Вооруженных сил Украины жалуются на то, что призывники, которых набирают в армию, чаще всего больны, стары и не хотят принимать участие в боевых действиях, передает The New York Times. По данным газеты, из 200 призванных только 25 были готовы идти на фронт.

Бригадные офицеры жалуются, что призывники, набираемые официальной системой, зачастую слишком стары, имеют слабое здоровье и немотивированны, — говорится в материале.

Как пишет издание, некоторые подразделения набирают личный состав самостоятельно, используя маркетинговые инструменты и убеждая людей в том, что риск погибнуть небольшой. По словам одного из украинских военнослужащих, такой подход напоминает рыночные отношения.

Ранее американские СМИ писали, что значительная часть жителей Украины не желает служить в рядах ВСУ из-за национального правительства, «изобилующего коррупцией и некомпетентностью». Это создает серьезную проблему для вооруженных сил республики, так как у Киева постепенно заканчиваются профессиональные военные. Помимо коррумпированности властей, украинцы также недовольны уровнем подготовки призывников, которых отправляют на фронт.

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк не стал отрицать, что в армии существуют проблемы, связанные с коррупцией. По его словам, в системе существуют определенные лазейки, которыми пользуются некоторые призывники для освобождения от службы.