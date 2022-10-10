Офицер ВСУ указал на проблему украинской армии NYT: в ВСУ из-за больших потерь не хватает инструкторов

Фото: Rick Mave/Keystone Press Agency/Global Look Press

Офицер ВСУ Алексей Олексюк заявил, что украинская армия столкнулась с дефицитом своих инструкторов. По его словам, которые приводит New York Times, проблема возникла из-за больших потерь — многие ранены или погибли.

Все украинские инструкторы находятся на передовой, ранены или погибли, — рассказал Олексюк.

Издание отмечает важность проблемы, поскольку существует «поток молодых людей, ожидающих своей очереди на вступление в армию».

NYT взяли комментарий у отставного американского полковника Эндрю Мельбурна, который на Украине разработал пятидневный курс для подготовки украинских военных.

Мельбурн признает, что недели безнадежно мало для подготовки к бою, но он считает, что это лучше, чем ничего, — отмечается в публикации.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что инструкторы НАТО не просто готовят украинские вооруженные формирования, а ведут их в атаку. По его словам, поставки оружия Альянса также ведутся довольно давно, а само оружие столь же давно применяется по территориям Донбасса и другим территориям.