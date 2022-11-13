Офицер ВС США Риттер раскрыл неудобную правду об украинских националистах

Конгресс США оказывает поддержку украинским националистам, а последние, в свою очередь, подражают немецким нацистам, рассказал в эфире YouTube-канала журналиста Ричарда Медхарста офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Он уточнил, что националистическая идеология украинцев берет начало от Степана Бандеры, создателя Организации украинских националистов (ОУН, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Степан Бандера стал отцом современного украинского национализма. Именно он сказал, что украинцы — не часть Галиции и не часть России, а самостоятельная этническая группа. <...> Их национализм берет свои корни из его идеологии, — пояснил Риттер.

Кроме того, офицер рассказал ведущему о преступлениях, совершенных сторонниками Бандеры во время Великой Отечественной войны. С точки зрения морали, как указал Риттер, ни один человек не может признать действия Бандеры и его сторонников легитимными.

С моральной точки зрения вы буквально не можете поддерживать и признавать легитимным все, что связано со Степаном Бандерой, — добавил офицер.

При этом, как указал Риттер, Вашингтон открыто содействует украинским националистам. Так, в сентябре 2022 года бойцы полка Азов (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) были приняты в Конгрессе США.

Ранее «Альянс учителей» сообщил, что Московский политехнический университет провел для студентов тест по истории, в котором назвал Украину «бандеровской», а США — главными зачинщиками войн. Как сообщает профсоюз в Telegram-канале, одна из студенток поделилась скриншотами задания, учащимся предлагают согласиться или не согласиться с тем или иным утверждением. В «Альянсе учителей» назвали формулировки вопросов субъективными, навязывающими «правильное» мнение.