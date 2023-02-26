Офицер указал на опасное заблуждение о России генералов США Подполковник Дэвис: советы американских генералов могут втянуть США в войну с Россией

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Подполковник американской армии Дэниэл Дэвис заявил, что подсказки и советы отставных генералов США по ведению внешней политики в отношении России могут привести к войне между странами. Бывшие высокопоставленные офицеры порой катастрофически ошибаются, предупредил он в статье американского издания 19fortyfive.

Офицер подчеркнул, что доверять мнению отставных генералов опасно, на их ошибки потом приходится закрывать глаза.

Если наши политики прислушаются к совету этих бывших высокопоставленных офицеров, Америка может оказаться в состоянии войны с Россией, потрясенная поражением Украины, или, что еще хуже, быть втянутой в обмен ядерными ударами с Россией, — считает Дэвис.

Он указал на неспособность многих генералов верно оценить риски. Кроме того, они не совсем понимают современные политические условия, уверен подполковник.

По его мнению, отставные генералы все еще верят, что имеют дело с таким главой иностранного государства, как Саддам Хусейн или Муаммар Каддафи. Однако, отметил он, сравнивать с ними президента России Владимира Путина нельзя. Бывшие лидеры Ирака и Ливии не руководители ядерной державой и не могли создавать давление на НАТО или США, пояснил Дэвис.

Ранее Дэниэл Дэвис заявил, что визит президента США Джо Байдена в Киев, во время которого в городе объявили воздушную тревогу, выглядел как «большая постановка». Причем, эта уловка не принесла Украине пользы, подчеркнул он.