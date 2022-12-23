Офицер США назвал работающий против ВСУ фактор Офицер США Иствуд: время работает против ВСУ

Фото: Sadak Souici/Keystone Press Agency/Global Look Press

Время — фактор, который работает против украинской армии, написал офицер армии США в отставке Брент Иствуд в статье, опубликованной 19FortyFive. По его мнению, у военнослужащих ВСУ уйдет не один месяц на освоение поставленного Вашингтоном оружия.

В качестве примера офицер привел комплексы Patriot, которые власти США включили в новый пакет военной помощи Киеву.

Чем сложнее система, тем больше времени нужно для подготовки <...> Потребуются месяцы учений украинских солдат, чтобы подготовить к стрельбе батарею зенитных ракетных комплексов Patriot, — написал он.

Накануне, президент России Владимир Путин, комментируя предстоящую поставку Patriot украинским войскам, заявил, что эти ЗРК являются устаревшими. По его словам, они работают хуже, чем отечественные С-300, и российские военные смогут их «пощелкать». Глава государства также отметил, что передача Patriot Киеву только затянет конфликт.