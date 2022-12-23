Офицер разведки США похвалил политику Путина в оборонной промышленности Офицер США Риттер: политика Путина в ВПК предотвратит истощение России

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Благодаря политике президента Владимира Путина в оборонной промышленности Россия, в отличие от стран Запада, не будет истощена на фоне конфликта на Украине, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Ранее российский лидер заявил, что РФ будет совершенствовать свои вооруженные силы и всю военную составляющую «спокойно, ритмично, без всякой суеты».

Эта тактика говорит о том, что Россия не будет истощена, в отличие от Запада. Мы уже опустошили все склады, чтобы накачать Украину оружием, — сказал Риттер.

Он также высоко оценил действия Путина на фоне нарастающей агрессии НАТО. При этом офицер напомнил, что Альянс нарастил военное присутствие в Польше, и намерен приблизится к границам РФ за счет вступления Финляндии и Швеции.

Ранее западные СМИ писали, что европейские страны НАТО, располагающие одними из крупнейших оружейных заводов, испытывают дефицит мощностей для производства боеприпасов. Он возник в связи с «невиданными со времен Второй мировой войны» темпами их расходования Украиной. Эксперты полагают, что эта ситуация может поставить под угрозу обороноспособность Альянса.