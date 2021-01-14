Одну из достопримечательностей Нью-Йорка закрыли из-за самоубийств

https://static.news.ru/photo/a4127048-5670-11eb-9c1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Xinhua/Global Look Press

Популярную достопримечательность Нью-Йорка — смотровую площадку Vessel, состоящую из лестниц — закрыли на неопределённой срок после очередного самоубийства. Суицид стал третьим менее чем за год.

Как сообщает New York Times, владеющая Vessel компания консультируется с экспертами в разных областях, включая психиатров. Фирма намерена принять превентивные меры, чтобы в будущем подобных происшествий на объекте не происходило. Сроки открытия достопримечательности пока не обозначены.

Vessel открыли в 2019 году, строение сразу завоевало популярность у туристов. Создатели описывают свое творение как интерактивную артплощадку со 154 связанными между собой пролётами. Лестницы Vessel имеют около 2500 ступеней. Высота объекта — 45 метров. Одним из авторов проекта Vessel был знаменитый британский архитектор Томас Хизеруик.

Ранее сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии совместными усилиями предотвратили попытку самоубийства трёх школьниц в Санкт-Петербурге, писал NEWS.ru. Инцидент произошёл 13 января. Мать одной из девочек обратилась в полицию, сообщив, что дочь не вернулась из школы. В ходе поисков школьница и две её подруги были обнаружены в километре от дома в заброшенном здании. У всех троих имелись явные признаки сильного недомогания, а вокруг были разбросаны упаковки от лекарств.