https://static.news.ru/photo/247c92a2-5b2e-11ea-925b-fa163e074e61_660.jpg Фото: World History Archive/Global Look Press

Американский атомный удар по России или Китаю приведёт к неминуемой гибели населения США, даже если противник не успеет ответить. Профессор материаловедения Джошуа Пирс из Мичиганского технологического университета рассчитал катастрофические последствия применения ядерного оружия сверхдержавами.

Согласно исследованию Пирса, запуск тысячи боеголовок по территории за пределами США спровоцирует в стране массовый голод, вызванный изменением климата после удара. Америка начнёт терять по 140 тысяч человек ежегодно, а если страна использует весь ядерный боезапас, людские потери могут вырасти до пяти миллионов в год.

Уничтожение одной ядерной державой другой может быть смертельно опасным для первой, что объясняется выбросом в верхние слои атмосферы сажи, которая способна спровоцировать глобальное похолодание и, как следствие, снижение продуктивности сельскохозяйственных культур, — цитирует исследование Lenta.ru.

По мнению Пирса, к опасным глобальным изменениям может привести и меньший по масштабу ядерный конфликт.