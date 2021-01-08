Однопартийцы Трампа не верят в его участие в выборах в 2024 году

https://static.news.ru/photo/6743b540-535b-11eb-b912-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roman Vondrous/Global Look Press

Соратники американского президента, лидера республиканцев Дональда Трампа считают, что он не станет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году.

Республиканцы уверены в его отказе от участия в следующей президентской гонке, хотя и допускают, что он может поиронизировать над этой темой. Однопартийцы намерены убедить Трампа не баллотироваться на пост главы государства и надеются, что им это удастся, сообщает газета Politico.

Ещё в ноябре 2020 года Трамп сообщил республиканцам, что планирует в день инаугурации Джо Байдена объявить о своём намерении участвовать в выборах в 2024 году. Однако потом, по данным информированных источников издания, он оставил эту идею, узнав, что для этого потребуется публиковать дополнительную финансовую документацию.

После того как его сторонники ворвались в конгресс, участие Трампа в президентской гонке стало ещё более сомнительным, так как «все достижения республиканца на посту главы государства были сведены на нет». Некоторые однопартийцы выразили уверенность, что Трампа надо «подвигнуть остракизму и исключить из Республиканской партии».

Как писал NEWS.ru, избранный президент США Джо Байден назвал напавших на Капитолий доморощенными террористами. Он потребовал полномасштабного расследования случившегося.

6 января в конгрессе должны были утвердить победу Байдена на выборах президента. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа, который не признаёт результатов выборов, пытались этому помешать, им удалось прорваться к зданию Капитолия, а затем проникнуть внутрь, где они учинили погром.

Силы правопорядка смогли выгнать митингующих из Капитолия. При этом погибли четверо протестующих и один полицейский. Сейчас власти Вашингтона и федеральные силовики арестовывают зачинщиков и активных участников беспорядков. Против них возбуждаются уголовные дела.