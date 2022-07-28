«Одна из самых жутких вещей»: немигающий Байден напугал американцев Немигающий взгляд Байдена во время выступления напугал американцев

Фото: Aaron Schwartz/XinHua/Global Look Press

Джо Байден

Ролик с немигающим во время выступления президентом США Джо Байденом напугал американцев. Глава государства выступил с заявлением о невозможности быть одновременно сторонником беспорядков в Капитолии в 2021 году и ценить правопорядок. Ролик опубликован в соцсети Демократической партии США., подборку комментариев приводит портал Waynedupree.

Сама речь не произвела впечатление на зрителей — они обратили внимание, что за время длившегося меньше минуты выступления Байден моргнул всего два раза. Это навело пользователей на мысль, что президент «стал роботом», находится под действием тяжёлых стимуляторов или на видео вовсе не он.

Первым на неморгающего американского лидера обратил внимание консерватор Бенни Джонсон. «Посчитайте, сколько раз Джо Байден моргает в этом видео», написал в комментариях политик. Пользователи заметили не только то, что за 94 секунды Байден моргнул два раза, но и то, что в конце выступления цвет его глаз сменился с голубого на карий.

«Они накачали пациента с деменцией таким количеством адреналина, что он даже не моргает...», «Я смотрел это без звука, и это одна из самых жутких вещей, которые я когда-либо видел. Его глаза...», «Этого парня там нет. Его глаза просто пусты. Жутко», «В его инструкции указано, что ему запрещено моргать?», «Они так накачали этого парня, что он даже моргнуть не может», «Это же фейковой видео, верно? Пожалуйста, скажите мне, что это не по-настоящему. Он похож на умалишенного», пишут пользователи.

Сам автор материала выразил недоумение, почему Байдену «не дают поспать несколько часов», пока у него коронавирус. Тем более, что он не нужен американцам «каждый день».

Я думаю, мы все можем обойтись без этого дряхлого старика, нам было бы лучше. Но нет, его продолжают гонять, и это выглядит действительно натужно и неловко. Он совсем не здорово выглядит, и вдобавок его речи похожи на бред сумасшедшего, — резюмирует автор публикации.

Ранее Байден рассказал, что сдал отрицательный тест на наличие коронавирусной инфекции и находится в прекрасном самочувствии. Президент США также выразил благодарность врачам, которые вели его лечение.