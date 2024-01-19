«Одна-две ракеты»: в Пентагоне раскрыли боевой потенциал хуситов Пентагон: США лишили хуситов возможности обстреливать суда в Красном море

Фото: МО США

Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» после ударов США и Великобритании потеряло часть военного потенциала и теперь не может совершать массированные обстрелы судов в Красном море, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. По ее словам, после атаки Вашингтон ожидал от хуситов серьезного ответного удара, однако те отправили лишь «одну-две ракеты».

Именно из-за того, что США разрушили их инфраструктуру, они не запускают большого числа ракет, потому что просто не могут, — пояснила представительница ведомства.

Ранее «Ансар Аллах» нанесло ракетный удар по судну США Genco Picardy в Аденском заливе. Представитель движения Яхья Сариа уточнил, что было зафиксировано прямое попадание в судно, и эта атака была совершена в ответ на удары США и Великобритании по объектам хуситов на территории Йемена. Также Сариа пообещал продолжать «без колебаний наносить удары по всем источникам угрозы в Арабском и Красном морях в рамках законного права защищать страну и продолжать поддерживать угнетенный палестинский народ».

До этого лидер ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла выразил мнение, что удары США по Йемену ставят под угрозу судоходство в Красном море даже для кораблей, не имеющих отношения к конфликту Израиля и ХАМАС. Он заявил, что Вашингтону в любом случае не удастся остановить нападения на суда, идущие в Израиль.