Один ученик умер в результате стрельбы в школе в США

Один ученик умер от ранений, полученных в результате стрельбы в школе в американском городе Уинстон-Салем, штат Северная Каролина. Об этом сообщает местное полицейское управление в своём Twitter.
Начальник полиции Катрина Томпсон подтверждает смерть одного ученика в результате стрельбы в школе Маунт-Табор, —
говоритсяв сообщении.
Как сообщалось ранее, в школе Уинстон-Салема произошла стрельба. В результате один ученик получил ранения. Все остальные школьники находятся в безопасности.
Данные о личности стрелка не появлялись.