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Один ученик умер в результате стрельбы в школе в США

00:14, 02 сентября 2021
Один ученик умер в результате стрельбы в школе в США Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
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Один ученик умер от ранений, полученных в результате стрельбы в школе в американском городе Уинстон-Салем, штат Северная Каролина. Об этом сообщает местное полицейское управление в своём Twitter.

Начальник полиции Катрина Томпсон подтверждает смерть одного ученика в результате стрельбы в школе Маунт-Табор, — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в школе Уинстон-Салема произошла стрельба. В результате один ученик получил ранения. Все остальные школьники находятся в безопасности.

Данные о личности стрелка не появлялись.

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