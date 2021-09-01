Один ученик умер в результате стрельбы в школе в США

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Вашингтон и Киев возобновляют работу комиссии по стратегическому партнёрству и создают механизм оборонно-стратегического взаимодействия. Об этом во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил американский лидер Джо Байден.

Мы возобновляем работу комиссии по стратегическому партнёрству между нашими странами и создаём новый механизм по стратегической обороне и новый пакет оборонной помощи на сумму $60 млн, — сказал Байден. Владимир...