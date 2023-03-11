Один из крупнейших банков США обанкротился В США обанкротился банк Silicon Valley

Фото: Mark Richards/Keystone Press Agency/Global Look Press

Один из крупнейших банков Соединенных Штатов Silicon Valley был признан банкротом, сообщается на сайте департамента финансовой защиты штата Калифорния. В ведомстве рассказали, что руководить банком временно будет Федеральная корпорация страхования депозитов.

Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии <...> завладел Silicon Valley Bank, сославшись на недостаточную ликвидность и неплатежеспособность, — говорится в сообщении департамента.

9 марта руководство Silicon Valley заявило о совершении неудачной сделки с ценными бумагами. Чтобы восполнить потери, банк решил выполнить дополнительный комплект акций на общую сумму $2,25 млрд. В связи с этим держатели ценных бумаг стали массово снимать свои средства со счетов банка. Из-за этого отток капитала превысил все возможные нормы, и руководство Silicon Valley объявило о банкротстве банка. Как утверждают обозреватели CNN, банкротство Silicon Valley стало крупнейшим с момента начала кризиса в США в 2008 году.

Ранее американская криптовалютная биржа FTX Group подала документы для объявления о банкротстве. Это может стать одним из крупнейших кризисов в отрасли. Глава компании Сэм Бэнкман-Фрид объявил о своем уходе в отставку.