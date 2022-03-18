Один человек погиб в результате стрельбы на автошоу в США

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Десять человек пострадали в результате стрельбы в американском штате Арканзас. Инцидент произошёл на автомобильном шоу в небольшом городе Думас. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные полиции.

По предварительным данным полиции Арканзаса, порядка 10 человек были ранены в результате стрельбы, — говорится в сообщении телеканала. Данные о возможном подозреваемом и подробности происшествия не приводятся. В настоящее время...