Один человек погиб в результате стрельбы на автошоу в США

Один человек погиб в результате стрельбы на автошоу в СШАKARK-TV: один человек погиб в результате стрельбы на автошоу в американском штате Арканзас
По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы на автомобильном шоу в американском городе Думас, штат Арканзас. Об этом сообщил телеканал KARK-TV со ссылкой на власти.
По словам следователей, среди пострадавших есть дети.
Расследование инцидента
Ранее телеканал CNN сообщил о десяти пострадавших в результате стрельбы на автошоу в Арканзасе. При этом подробности происшествия также не приводились, о личности подозреваемого не сообщалось.