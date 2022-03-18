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Один человек погиб в результате стрельбы на автошоу в США

KARK-TV: один человек погиб в результате стрельбы на автошоу в американском штате Арканзас
06:13, 20 марта 2022
Один человек погиб в результате стрельбы на автошоу в США Фото: pixabay
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По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы на автомобильном шоу в американском городе Думас, штат Арканзас. Об этом сообщил телеканал KARK-TV со ссылкой на власти.

По словам следователей, среди пострадавших есть дети.

Расследование инцидента продолжается.

Ранее телеканал CNN сообщил о десяти пострадавших в результате стрельбы на автошоу в Арканзасе. При этом подробности происшествия также не приводились, о личности подозреваемого не сообщалось.

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