Один человек погиб при стрельбе на уличной вечеринке в США Один человек погиб и 19 пострадали при стрельбе на вечеринке в штате Индиана в США

Фото: IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press

Один человек погиб в результате стрельбы на уличной вечеринке в штате Индиана в США, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителей Мемориального госпиталя при Университете Индианы в городе Манси. По информации издания, 19 человек получили ранения.

Как пишет агентство, многие пострадавшие получили серьезные ранения, их направили к медикам на вертолете. Личность погибшего установлена, это 30-летний местный житель Джозеф Э. Боннер.

Инцидент произошел в воскресенье, 30 июля, на уличной вечеринке. Количество нападавших не уточняется. Правоохранители к настоящему времени не задержали ни одного подозреваемого.

Ранее в ФРГ мужчина ворвался в два многоквартирных дома, застрелил трех и ранил двух человек. Полиция задержала подозреваемого. Известно, что ему 62 года, мотивы его действий не называются. Кроме того, стрельба произошла во время карнавала в городе Роттердам в Нидерландах. По имеющимся данным, в результате инцидента три человека получили ранения. Нападавший также госпитализирован с ранением.

Также сообщалось, что житель Таганрога начал стрелять по горожанам, заперевшись в одном из баров города. Как рассказали местные жители, он мог открыть огонь из травматического оружия.