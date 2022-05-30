Один человек погиб при стрельбе на фестивале в США AP: один человек погиб при стрельбе на фестивале в американской Оклахоме

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Один человек погиб, семеро получили ранения в результате стрельбы, произошедшей на фестивале под открытым небом близ города Тафт в американском штате Оклахома. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на данные бюро расследований и рассказы очевидцев.

По имеющимся сведениям, на фестивале присутствовало около полутора тысяч человек. Он был посвящён Дню поминовения. По словам свидетелей, они слышали ссору рядом с местом, где вскоре началась стрельба. Первые выстрелы были зафиксированы после полуночи 29 мая (08:00 мск).

В дальнейшем правоохранителям удалось задержать подозреваемого. Им оказался 26-летний Скайлер Бакнер. Следователи полагают, что он застрелил 39-летнюю чернокожую женщину и ранил ещё семь человек, в том числе одного несовершеннолетнего.

В минувший вторник, 24 мая, 18-летний житель города Ювальде штата Техас Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе города. Он был вооружён пистолетом и винтовкой. В результате погибли 19 детей и двое взрослых.

Этот инцидент стал самым кровопролитным в своём роде в США за последнее десятилетие.