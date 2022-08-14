Один человек погиб и 15 пострадали из-за врезавшегося в толпу авто в США

Один человек погиб и 15 пострадали из-за автомобиля, который врезался в толпу людей в штате Пенсильвания США. Авария произошла 14 августа в городе Бервик, сообщает телеканал NBC News.

Люди стояли возле одного из баров, они собирали пожертвования для семей, пострадавших от вспыхнувшего на прошлой неделе в Нескопеке пожара, унёсшего жизни 10 человек. В них и влетел автомобиль.

Среди пострадавших — пятеро детей, их состояние оценивается как критическое. Пострадавших с места происшествия забирали в больницу вертолёты санавиации.

Виновник ДТП скрылся, но вскоре был задержан. Его нашли в городе Нескопек, где он угодил в ещё одну аварию.

Ранее в польской деревне Хромно опрокинулся белорусский автобус с 47 пассажирами. Три человека пострадали, они с лёгкими травмами доставлены в больницу. По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель уснул за рулём.