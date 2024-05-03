«Одержимый» бездомный убил мужчину и стал есть его лицо Daily Mail: в Лас-Вегасе бездомный-каннибал напал на человека

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бездомный мужчина напал на незнакомого человека и съел части его лица в Лас-Вегасе, пишет Daily Mail. Полиция задержала каннибала, который стал утверждать, что он «одержим».

По данным издания, нападавшим оказался 29-летний Колин Чех. На парковке продуктового магазина 7-Eleven он набросился на мужчину и стал бить его головой об асфальт. После этого он склонился над жертвой и начал есть его лицо. Когда полицейские прибыли на место по звонку свидетелей, Чех все еще находился там, его руки, лицо и одежда были в крови.

Отмечается, что к прибытию правоохранителей пострадавший был еще жив, но спасти его не удалось. Как позже было установлено, Чех съел ухо и глаз мужчины.

При аресте каннибал не смог ответить ни на один вопрос полицейских. Впоследствии на допросах он заявил, что он бездомный и не спал пять ночей подряд, поскольку нечто «завладело им». Кроме того, Чех утверждал, что мужчина якобы напал на него первым и ему казалось, будто он сражается с «оборотнем», а победить ему помогла «высшая сила».

Отмечается, что в ходе первого судебного заседания по его делу убийца вел себя неадекватно, в частности, строил гримасы. Его адвокат напирал на то, что Чех невменяем. Мужчине предстоит психиатрическая экспертиза, а следующее заседание пройдет 24 мая.

Ранее сообщалось, что полиция смогла раскрыть убийство девочки 17-летней давности в Канске. Преступником оказался Виталий Азаров, сразу после убийства перебравшийся в Норильск. Его вычислили благодаря свидетельнице.