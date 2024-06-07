Очередная неловкость Байдена оказалась фейком Попытка Байдена сесть на «невидимый» стул оказалась фейком

Фото: Sgt. Landon Carter/Us Army/Global Look Press

Джо Байден

Видео с президентом США Джо Байденом, который пытается сесть на несуществующий стул, оказалось снято с неудачного ракурса, обратил внимание проект «Проверено.Медиа». На опубликованных в Сети кадрах кажется, что политик потерялся в пространстве, но на трансляции видно: стул на месте. Судя по всему, американский лидер захотел сесть, но услышал обращение диктора и поэтому замер.

После паузы Байден занимает свое место. Сидя на нем, он прослушал все выступления гостей. При этом очертания стульев видны даже на завирусившемся отрезке.

Американский президент не впервые попадает под критику в соцсетях за казусы, которых в действительности не было. В 2022 году интернет-пользователи делали фотомонтаж, на котором он трогает президента Украины Владимира Зеленского за ягодицы, а в 2023 Telegram-каналы упрекали его в общении с невидимыми людьми.

При этом состояние здоровья главы Белого дома действительно вызывает вопросы. Газета The Wall Street Journal со ссылкой более чем на 45 политиков из окружения политика писала, что оно становится все хуже, а уровень его вовлеченности в государственные дела снижается. По их словам, в один день Байден может быть энергичным и разговорчивым, а на следующий день его речь сменяется на бормотание и чтение по запискам.