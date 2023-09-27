«Очень жаль, Владимир»: Клинтон обратилась к Путину по имени Reuters: Хиллари Клинтон обратилась к Путину по имени

Фото: Michael Brochstein/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон обратилась к российскому президенту Владимиру Путину по имени, пишет Reuters. Она сделала это на выступлении в Госдепартаменте. Комментируя расширение НАТО, Клинтон заявила, что российский президент «сам навлек это на себя».

Очень жаль, Владимир. Ты сам навлек это на себя, — заявила бывший госсекретарь США.

Вместе с тем она раскритиковала политику бывшего президента США Дональда Трампа. Клинтон заявила, что он «сжег много мостов». Нынешний госсекретарь Энтони Блинкен сумел восстановить отношения с союзниками и авторитет США, добавила она.

Ранее газета Hill сообщила, что в 2021 году Белый дом «отругал» Клинтон за то, что она обратилась к Украине с просьбой о помощи в эвакуации афганок. В тот момент она располагала списком женщин, которые могли стать жертвами «Талибана» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Ранее Клинтон заявила, что победа Дональда Трампа на следующих президентских выборах в США станет концом для Украины и демократии. Политик добавила, что не верит в такой исход событий, а возраст действующего главы государства Джо Байдена она назвала вопросом, который избиратель «имеет право рассмотреть» для принятия окончательного решения.