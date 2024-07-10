«Очень умно»: в НАТО оценили способность ВС РФ адаптироваться к вызовам СВО Генерал Каволи: ВС РФ очень умно адаптируются к вызовам на Украине

Фото: Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кристофер Каволи

Вооруженные силы России «очень умно» адаптируются к вызовам на полях СВО на Украине, заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи. Уроки украинского конфликта изучают и страны Альянса, подчеркнул он. По его словам, которые приводит ТАСС, выводы войдут в «будущую доктрину» военного блока.

Россияне очень умно адаптируются технологически и процедурно ко многим вызовам, с которыми сталкиваются на Украине, — заявил генерал.

Ранее в США отметили, что Украина стала на «необратимый путь к полной евроатлантической интеграции», включая членство в Альянсе. Военный блок намерен продолжить поддержку Киева, о чем свидетельствует последний проект декларации НАТО.

До этого стало известно о намерении стран НАТО выделить Украине в 2025 году €40 млрд на противодействие России. В администрации президента США Джо Байдена отметили, что об этом решении будет объявлено на саммите Альянса, который пройдет в Вашингтоне.

По словам генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, исход конфликта на Украине станет определяющим для глобальной безопасности на десятилетия вперед. Он призвал страны «начать борьбу за свободу и демократию». Генсек назвал потенциальную победу России в конфликте самым большим риском и самой большой ценой для Альянса. Столтенберг подчеркнул, что такого исхода допустить нельзя.