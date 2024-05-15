«Очень рискованно»: политолог про предстоящие дебаты Байдена с Трампом Политолог Макарин: отказ Байдена от участия в дебатах обернулся бы катастрофой

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Для лидера США Джо Байдена, баллотирующегося на новый президентский срок, будет очень рискованно участвовать в дебатах с его главным противником Дональдом Трампом, заявил NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. По его мнению, для американского избирателя цена бензина важнее, чем внешняя политика, поэтому действующему главе Белого дома будет трудно из-за неудобных вопросов по конфликтам на Украине и Ближнем Востоке.

При этом эксперт отметил, что у всех небольшие ожидания относительно Байдена, поэтому если он достойно продержится — ему это пойдет на пользу. Для президента США отказ от дебатов обернулся бы имиджевой катастрофой, а теперь у него появился шанс, уверен Макаркин.

Трамп на дебатах в первую очередь поднимет вопрос о миграционной политике, который тесно связан с темой безопасности. Для Байдена главная тематика — это аборты. Дальше политики будут дискутировать по поводу экономики. Байден будет использовать статистику, заявляя, что все неплохо, а Трамп в свою очередь будет использовать слова многих американцев о том, что ситуация катастрофическая, — отметил политолог.

Ранее Трамп опубликовал видеообращение в своей соцсети Truth Social, в котором призвал Байдена к дебатам. Он отметил, что они могли бы пройти в Вашингтоне или Нью-Йорке. Экс-глава Белого дома добавил, что «радикальные левые фашисты» Байдена вмешиваются в выборы. В ходе дебатов Трамп собирается обсудить с президентом нашествие мигрантов, падение экономики, инфляцию и цены на энергоносители.

В ответ Байден выразил готовность принять участие в дебатах. Он призвал Трампа организовать соответствующее мероприятие.