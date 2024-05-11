Многочисленные спонсоры предвыборной кампании президента США Джо Байдена раскритиковали главу государства за угрозы приостановить поставки оружия в Израиль, если страна вторгнется в Рафах, сообщает Axios. По данным издания, сенатор-демократ израильского происхождения Хаим Сабан призвал американского лидера пересмотреть это решение. Он уверен, что позиция Байдена посылает ужасный сигнал союзникам США в регионе и за его пределами.
Плохое, очень, очень плохое решение на всех уровнях, пожалуйста, пересмотрите его, — написал Сабан в электронном письме высокопоставленным сотрудникам Белого дома.
Ранее Байден признал, что американское оружие используется для убийства мирных жителей сектора Газа. Он пообещал прекратить его поставки Израилю, если ЦАХАЛ вторгнется в Рафах. По словам президента, он уже предупредил об этом израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Решение Байдена стало поворотным моментом в семимесячном конфликте между Израилем и Палестиной.
Позднее СМИ сообщили, что США не исключают нарушение международных обязательств по защите мирного населения со стороны Израиля. Речь идет о неправильном использовании Тель-Авивом американского оружия.