«Очень плохое решение»: спонсоры раскритиковали Байдена из-за Израиля Axios: спонсоры Байдена осудили его за угрозы прекратить поддержку Израиля

Фото: Samuel Corum - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Многочисленные спонсоры предвыборной кампании президента США Джо Байдена раскритиковали главу государства за угрозы приостановить поставки оружия в Израиль, если страна вторгнется в Рафах, сообщает Axios. По данным издания, сенатор-демократ израильского происхождения Хаим Сабан призвал американского лидера пересмотреть это решение. Он уверен, что позиция Байдена посылает ужасный сигнал союзникам США в регионе и за его пределами.

Плохое, очень, очень плохое решение на всех уровнях, пожалуйста, пересмотрите его, — написал Сабан в электронном письме высокопоставленным сотрудникам Белого дома.

Ранее Байден признал, что американское оружие используется для убийства мирных жителей сектора Газа. Он пообещал прекратить его поставки Израилю, если ЦАХАЛ вторгнется в Рафах. По словам президента, он уже предупредил об этом израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Решение Байдена стало поворотным моментом в семимесячном конфликте между Израилем и Палестиной.

Позднее СМИ сообщили, что США не исключают нарушение международных обязательств по защите мирного населения со стороны Израиля. Речь идет о неправильном использовании Тель-Авивом американского оружия.