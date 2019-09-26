https://static.news.ru/photo/a9326bb2-e0b2-11e9-89de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/ZUMAPRESS.com

Американский Сенат утвердил на посту заместителя председателя Объединённого комитета начальников штабов генерала ВВС Джона Хайтена.

В июле 2019 года против него, занимавшего должность командующего Стратегическим командованием США, выдвинула обвинения в сексуальных домогательствах полковник Кэтрин Сплетстосер. Генерал эти обвинения отвергает и заявляет, что расследование пришло к выводу, что подобного инцидента не было, пишет The Hill .

Сплетстосер утверждала, что Хайтен заходил к ней в гостиничный номер после конференции, в которой принимали участие они оба, сел там на кровать и домогался женщины. После рассмотрения жалобы, с учётом того факта, что генерал тщательно охраняется и его бодигарды не видели, чтоб он заходил в чужой номер, его решили не привлекать к военному трибуналу.

Кандидатуру Хайтена по пост зампредседателя Комитета поддержали 77 сенаторов, 22 проголосовали против.

Как писал News.ru ранее, в Генеральную прокуратуру России за последние годы поступали единичные заявления о случаях харассмента на рабочем месте. Так, в первом полугодии 2019 года было одно такое обращение. Оно было связано, в частности, с принуждением к увольнению со стороны непосредственного руководителя.