Обвиняемый в утечке секретных документов Пентагона выступил в суде CNN: обвиняемый в утечке секретных документов Пентагона не признал свою вину в суде

Фото: Ron Sachs / CNP / AdMedia / Global Look Press

Военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра, которого обвиняют в утечке секретных документов Пентагона, не признал свою вину в ходе слушаний в суде Бостона, сообщает телеканал CNN. По информации журналистов, обвиняемый не признал вину ни по одному из шести пунктов обвинения. Отмечается, что по каждому пункту военному грозит до 10 лет тюремного заключения и штраф в размере $250 тысяч.

Согласно обвинительному заключению, Тейшейра, в частности, передавал «информацию о предоставлении оборудования Украине, пути его передачи и способах использования», раскрыл содержание «правительственного документа о статусе конфликта между Россией и Украиной», который содержал «чувствительные разведданные США», а также сведения об изменениях внешней и экономической политики зарубежных стран, — сказано в публикации.

По данным издания, в документе указан период свершения преступления — с ноября 2022 по апрель 2023 года.

13 апреля Тейшейра был задержан по подозрению в сливе данных Пентагона. Он состоял в закрытом сообществе любителей оружия, где в том числе находились несовершеннолетние подписчики. Там же он опубликовал пакет документов, чтобы доказать правоту в одном из споров. Некоторое время спустя документы оказались на других форумах, а затем привлекли внимание общественности и СМИ.