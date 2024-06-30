Обвиняемые по делу о «панамском архиве» избежали наказания Reuters: суд в Панаме оправдал 28 обвиняемых в отмывании денег

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Панамский суд оправдал 28 фигурантов в рамках уголовного дела по отмыванию денег, информирует Reuters. Речь идет о процессах, связанных с «Панамскими документами» и «Операцией „Автомойка“». Суд не назвал имена оправданных граждан.

Судья Балойса Маркинес распорядился снять меры предосторожности в отношении всех фигурантов. По его словам, один уголовный процесс в настоящий момент отменен в связи со смертью неназванного обвиняемого. Заявление суда было опубликовано в пятницу, 28 июня.

В документах уголовного дела, возбужденного в 2016 году после утечки конфиденциальных документов, фигурировал бывший президент Аргентины Маурисио Макри, президент Украины Владимир Зеленский и звезда аргентинского футбола Лионель Месси. В результате слива были выявлены счета, которые размещались в налоговых убежищах.

Ранее стало известно, что жене экс-президента Франции Николя Саркози Карле Бруни грозят обвинения по делу о «ливийском» финансировании избирательной кампании ее мужа. По данным СМИ, супругу бывшего главы республики вызвали в суд после отказа от показаний посредника Зияда Такиеддина.