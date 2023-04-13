Обвинивший Трампа прокурор получил угрожающее письмо с белым порошком Fox News: обвинивший экс-президента Трампа прокурор Брэгг получил письмо с белым порошком

Фото: IMAGO/Kyle Mazza/Global Look Press

Окружной прокурор Нью-Йорка Элвин Брэгг, который обвинил бывшего президента США Дональда Трампа, получил письмо с белым порошком, сообщает телеканал Fox News. Согласно информации, угрожающее письмо с белым порошком было отправлено окружному прокурору Манхэттена 12 апреля.

Другие детали инциденте пока отсутствуют.

Дональду Трампу во вторник, 4 апреля. были предъявлены обвинения по 34 пунктам фальсификации финансовой отчетности компании Trump Organization. Данное нарушение не предполагает тюремного заключения, однако оно ужесточается, если фальсификации делаются для сокрытия другого преступления. Как полагает прокуратура, таким образом Трамп пытался скрыть правонарушения, допущенные в ходе президентской кампании 2016 года.

По совокупности предъявленных обвинений Трампу может грозить максимальное наказание в 136 лет тюремного заключения.

Трамп ранее заявил, что экономика США в настоящее время находится в упадке, в скором времени доллар перестанет быть мировым стандартом при расчетах. По его словам, в мире возникла «деструктивная коалиция», созданию которой не сумели помешать нынешние власти США.